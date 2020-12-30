«الأعلى للجامعات» يعلن موعد إعادة تقييم المجلات العلمية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
إسراء جمالطباعة
أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه بالنسبة للمجلات العلمية التي ترغب في إعادة تقييمها نتيجة الحصول على درجة أقل من (7 درجات) من قبل يمكن إعادة التقييم بداية من الأحد الموافق 3 يناير 2021، لإصدار التقييم النهائي في يونيو المقبل.
يتم تسليم المستندات المطلوبة لأحمد عبدالقادر مكتب المتابعة بمكتب أمين المجلس، كما يمكن التواصل عن طريق: محمول: 01115964456 (بخاصية الواتس آب فقط).
العنوان: مبنى المجلس الأعلى للجامعات بجوار كلية الحقوق - حرم جامعة القاهرة - الجيزة.
أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
يتم تسليم المستندات المطلوبة لأحمد عبدالقادر مكتب المتابعة بمكتب أمين المجلس، كما يمكن التواصل عن طريق: محمول: 01115964456 (بخاصية الواتس آب فقط).
العنوان: مبنى المجلس الأعلى للجامعات بجوار كلية الحقوق - حرم جامعة القاهرة - الجيزة.
أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]