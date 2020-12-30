رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة»: تشغيل محطات بعد أعمال الإحلال والتجديد بها قريبًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه جارٍ الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب، والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا منها مجمع محطات القصاصين، الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت 8000 متر مكعب يوميًا قبل أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف «عصمت»، في بيان اليوم الأربعاء، «ومحطة مياه أبو سلطان سعة 90 لتر، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر، ومحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بسعة 90 لتر، ومحطة أبو عياد المدمجة بسعة 60 لتر، وذلك استعدادًا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف».

وأكد إصلاح عدة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب في وقت قياسي منها كسر بخط طرد قطر 400 خاص بمحطة رفع «R1» و«R2» بشارع النصر بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، وإصلاح خط 600 المغذي لمدينة المستقبل، وخط 300 المغذي لقرية الواصفية والعطارة والكرايم، وخط 300 المغذي للمنطقة الحرة الورش، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بمنطقة العقادة، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة نور الصباح بسرابيوم، وكسر بخط 4 بوصه بشارع السبيل طريق المعديه بقرية سربيوم، وإصلاح كسر 4 بوصه بمنطقة هاويس سرابيوم، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 300 مم على الطريق الصحراوي.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي الشكاوى.

موضوعات متعلقة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس