رئيس «مياه القناة»: تشغيل محطات بعد أعمال الإحلال والتجديد بها قريبًا

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه جارٍ الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب، والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا منها مجمع محطات القصاصين، الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت 8000 متر مكعب يوميًا قبل أعمال الإحلال والتجديد.وأضاف «عصمت»، في بيان اليوم الأربعاء، «ومحطة مياه أبو سلطان سعة 90 لتر، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر، ومحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بسعة 90 لتر، ومحطة أبو عياد المدمجة بسعة 60 لتر، وذلك استعدادًا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف».وأكد إصلاح عدة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب في وقت قياسي منها كسر بخط طرد قطر 400 خاص بمحطة رفع «R1» و«R2» بشارع النصر بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، وإصلاح خط 600 المغذي لمدينة المستقبل، وخط 300 المغذي لقرية الواصفية والعطارة والكرايم، وخط 300 المغذي للمنطقة الحرة الورش، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بمنطقة العقادة، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة نور الصباح بسرابيوم، وكسر بخط 4 بوصه بشارع السبيل طريق المعديه بقرية سربيوم، وإصلاح كسر 4 بوصه بمنطقة هاويس سرابيوم، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 300 مم على الطريق الصحراوي.وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي الشكاوى.