«الرى»: تأهيل ترع دراو وأبوالقراميط وخط النار لترشيد المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وبدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالدقهلية ممثلة في ري قبلي السنبلاوين، اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع مختلفة منها تأهيل ترعة أبوالقراميط بطول 270 مترًا، وترعة أم ياسين، بينما تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، بأعمال تأهيل وتبطين ترعة الاحكار بهندسة ري أبوحمص، وترعة حبيب بهندسة ري كفر الدوار، وترعة خط النار بهندسة ري إدكو، مع التأكيد على جميع أطقم الأشراف بمراعاة مواصفات العقد واشتراطاته وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كما بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان، أعمال تأهيل وتبطين ترعة أقليت، بهندسة الموارد المائية والري بالسلسلة، تأهيل ترعة دراو الرئيسية، ضمن أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بمحافظة أسوان، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.من جانبه أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، على أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.