مسئولو الاتحاد الأوروبي وقعوا اتفاق ما بعد« بريكست» مع بريطانيا

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد "بريكست"، والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.ووقع المسئولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين، وستنقل هذه الوثائق جوًا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.