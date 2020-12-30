بريطانيا تقر لقاح «أسترازينيكا» للأكثر عرضة للعدوى

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا للفئات الأكثر عرضة للعدوى، وفقًا لفضائية "الحدث".وأقرت بريطانيا، اليوم، لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة.