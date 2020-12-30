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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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دفعت وزارة الأوقاف بـ13 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد لها، منهن 4 وكلاء وزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن الدفع بالقيادات النسائية، واهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة.

وأشارت إلى أن القيادات النسائية الجديدة هن «المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة، لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رندا صلاح محمود دسوقي، لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، المهندسة ليلى عطا الله محمود عثمان، وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية، رانيا محمد عبد الفتاح، وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، الدكتورة جنية محمود محمد عبدالرحمن، لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية».

ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تضم أيضًا «سمر إبراهيم محمود، مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين، نسرين محمد خليل التباع، لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسي، المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم، لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، الدكتورة منى حسين، لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر، سوزان سمير جمعة محمد، لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، روض زكريا محفوظ، لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك، هدى فؤاد يوسف، لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، غادة محمد أبوالوفا إسماعيل، مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا».

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