«فويس أوف أمريكا»: مصر حققت نموًا اقتصاديًا رغم جائحة كورونا فى 2020

قالت إذاعة صوت أمريكا "فويس أوف أمريكا"، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي رغم انتشار فيروس كورونا وتزايد النزاعات الإقليمية والمشاكل الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب الجائحة.ولفتت الشبكة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تمكنت من العودة إلى فترة الاستقرار في أعقاب فترة الربيع العربي بفضل سياسات حكومتها، مضيفة أنها كانت ضمن الاقتصادات العربية التي حققت نمو في عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورونا.وتابعت: أنه عقب انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية والسياسية التي تبعتها، كان عام 2020 بالنسبة للعالم العربي- الممتد عبر شمال إفريقيا والشام عاما مليئا بالصعوبات، حيث وجدت العديد من البلدان صعوبة في التعافي من النزاعات الإقليمية والمشاكل الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة للوباء، ولكن يبدو أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بمعدل نمو إيجابي وصل إلى 3.5٪.وأضافت أن الحرب الأهلية والصراعات الطائفية تؤثر على استقرار الآن الدول العربية، وخصت بالذكر ليبيا واليمن وسوريا والعراق، في ظل تورط الجهات الخارجية في أزماتها الداخلية، ونقلت عن خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس قوله إنه بعد الربيع العربي في 2011، أصبح الاقتصاد الليبي في حالة من الفوضى وانخفضت عائدات النفط بسبب الخلافات السياسية.وواصلت الشبكة أنه في غضون ذلك، تمكنت مصر من العودة إلى عهد الاستقرار، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية في عام 2020 رغم تفاقم الوضع في العالم بسبب الوباء.