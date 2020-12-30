مارجريت عازر: محطة الضبعة سوف تشكل نقلة نوعية في مجال الطاقة

أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف، لبحث تنفيذ وانطلاق محطة الضبعة النووية، مؤكدة أن المشروع "حلم مصري" سيضع الدولة في مقدمة الصفوف ضمن دول قلائل يمتلكون مثل هذا المشروع الضخم في العالم.وأضافت وكيل حقوق الإنسان في بيان لها، أن جهود السيسي ملموسة في هذا الملف، مشيرة إلى حرص الرئيس على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.وتابعت عازر أن مشروع محطة الضبعة النووية من أكبر المشروعات القومية في عهد السيسي، وسيُشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.