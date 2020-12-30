أبرزها العذراء والحوت والحمل.. 5 أبراج تتمني الزواج في 2021

- برج الجوزاء:

- برج الحمل:

- برج السرطان:

برج العذراء:

- برج الحوت:

يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملًا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مجموعة من المواليد حيث أن هناك صفة مشتركة بين مواليد عدة أبراج وهي تمنيهم الزواج في 2021، وتوضح خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندي عادل، اليوم، ماهي أكثر الأبراج تمنيا للزواج خلال العام الجديد.يتمنى نساء برج الجوزاء الدخول عش الزوجية، ولكن يتخوفن من قرار ترك العمل المفاجأة والمشاكل الناتجة في العمل.تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكن تحاول إيجاد حل للعودة بقوة إلى عملها بسبب المشاكل المادية.يتمنى أن يتزوج شريك حياته وحب عمره ولكن القدر يعكس ذلك ويلجأ إلى الزواج بشكل تقليدي.يتمنون الدخول إلى عش الزوجية ولكنهم يخافون الخسارة لعدم استقرار الشريك.تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكنها تخاف أن تصاب بصدمة مع الشريك.