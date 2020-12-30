البورصة تربح 4 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أسهم منتقاه بالسوق.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 646.200 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 13202 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4180 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة.وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على سهمي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حديد عز، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.وفي السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، النساجون الشرقيون للسجاد، 6400 سهم، 112.5 ألف سهم، 68.8 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 1.3 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 15.2 مليون سهم، على التوالي.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 8500 سهم، 2400 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار 10 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 15.3 مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.وفي سياق آخر، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة، على إقرار توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتم تحديد تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح (Record Date) لمالك السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 يناير 2021، وسيتم الصرف اعتبارا من يوم 26 يناير 2021، وفقا للقواعد المعمول بها ببورصة ناسداك دبي.وستقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي (NASDAQ Dubai) وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية.وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة الموافق 29302020، وتضاف هذه الأرباح على توزيعات الأرباح البالغة 0.21 دولار أمريكي للسهم والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين في شهر أغسطس 2020، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأرباح المُعلن عنها خلال السنة المالية 2020 إلى 0.42 دولار أمريكي للسهم.