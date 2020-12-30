تبادل 6 أسرى جدد في ليبيا تنفيذًا لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5

أجرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، عملية لتبادل 6 أسرى بين القوات التابعة للجيش الوطني وحكومة الوفاق غير المعترف بها دوليًا.وجرت العملية بالتعاون مع حكماء وأعيان مصراتة والشويرف، وتضمنت أسيرًا من قوات "رئاسي الوفاق" مقابل 5 من القوات المسلحة، مشيرة إلى استمرار الجهود الحثيثة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى بين الجانبين، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة المرصد الليبية.يشار إلى أن الجمعة الماضية شهدت أول عملية لتبادل الأسرى، وفيها تم فك أسر 15 عنصرًا من قوات الوفاق مقابل 33 من قوات الجيش الوطني الليبي.