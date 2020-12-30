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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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قد تؤدي للوفاة.. أمراض تضرب الجسم في الشتاء وطرق الوقاية منها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يُعاني الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة مع دخول فصل الشتاء وحالة الطقس غير مستقرة، الليالي باردة، من ضعف جهاز المناعة ويصبح الجسم أكثر عرضةً للإصابة بالأمراض، خاصة أن هناك فيروسات تنتشر بشكل أكبر عن باقي العام.

ويبين موقع «helth lin»، الأمراض شائعة الانتشار في فصل الشتاء وطرق الوقاية منها:

الزكام:
يعتبر الزكام من أكثر الأمراض انتشارًا في فصل الشتاء، حيث يُعاني الشخص من أوجاع متفرقة في الجسم، وصداع شديد، وسيلان الأنف والعطس والسعال.

الحمى:
وتصيب الشخص نتيجة دخول بعض الفيروسات للجسم، ومن أعراضها السعال مع البلغم، وارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم مع أوجاع بالمفاصل.

الإنفلونزا:
تعتبر من أخطر أمراض الشتاء وأكثرها شيوعًا، ومن الأمراض التي من الممكن أن تودي بحياة الأنسان، ومن أعراضها السعال الجاف والشعور بالتعب العام والإرهاق الشديد والصداع وارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم.

التهاب الحلق:
يكون نتيجة دخول هواء بارد إلى البلعوم والأنف، ومن أعراضة ارتفاع في درجة الحرارة، وعدم القدرة على البلع، ووجع شديد في المفاصل.

التهاب المفاصل:
عدد كبير من الأشخاص يُعانون من التهاب المفاصل، خاصة كبار السن، وتتعتبر أشهر أعراضة آلام شديدة في الجسم، وعدم القدرة على المشي، وتصلب المفاصل خاصة الركبتين.

طرق الوقاية من أمراض الشتاء:
- شرب الكثير من الماء والسائل الدافئة على مدار اليوم.
- تجنب الأغذاية المصنعة التي تضر بالجهاز المناعي.
- ارتداء ملابس صوفية تشعرك بالدفء.
- تهوية المنزل بشكل يومي لخروج الفيروسات وتغير الهواء.
- الجلوس في الشمس يوميًا لمدة نصف ساعة.
- تنناول بعض الفيتامينات مثل «سي» و«د» و«الزنك» لتقوية الجهاز المناعي.
- ممارسة الرياضة بشكل يومي.
- الحصول على التطعيمات الطبية الخاصة بالإنفلونزا الموسمية.


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