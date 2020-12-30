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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

فتح طريق الكريمات والصحراوى الغربى لزوال الشبورة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن فتح طريق الكريمات أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

كما تم فتح الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتي أسيوط، وفتح الطريق الصحراوي الغربي.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية وعدم اتضاح الرؤية عليه؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تم غلق طريق الكريمات أمام حركة المرور و"المحور" في الاتجاهين.. بالإضافة إلى الصحراوي الغربي، كما تم غلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط لوجود شبورة، وغلق طريق السويس من الكيلو 61 حتى الكيلو 109 في الاتجاهين.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

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