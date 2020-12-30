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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تفريغ 57 ألف طن قمح روسي وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "WADI ALYARMOUK" ويبلغ طولها 229 مترا، والغاطس 11 مترا، وذلك لتفريغ 57750 طن قمح روسي بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن، اليوم، بلغ 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة، بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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