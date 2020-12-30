أسترازينيكا: لقاح أكسفورد فعال ضد السلالة المتحورة من كورونا

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الأربعاء، إن لقاح أكسفورد يفترض أن يكون فعالا ضد السلالة المتحورة من فيروس كورونا.وأقرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك وفق ما أفاد موقع «العربية».وكانت صحيفة «صنداي تليجراف» قالت منذ أيام إن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 4 يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.