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سياسي

«المحامين»: استمرار العمل بدليل مشروع العلاج الصادر في 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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قرر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، استمرار العمل بدليل مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم الصادر سنة 2020 كما هو.

كما أكد أنه تجري دراسة نظام العلاج دراسة دقيقة متأنية تراعي ما أسفر عنه التطبيق وتطلعاتنا إلى تطوير العلاج والارتقاء به في شتى نواحيه وضبط نظامه لوصول العلاج إلى مستحقيه لا لغيرهم، وبلا تمييز إلا ما تستوجبه الحالة من تشخيص وعلاج.

كما أشار إلى أن يمكن تسليم المكتب الفني للنقيب أي مقترحات لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

وتضمن القرار أنه تتولى لجنة العلاج برئاسة النقيب العام دراسة هذا الملف دراسة متأنية ودقيقة تحقق غاياته المثلى؛ وتغلق في الوقت الأبواب التي تفضي إلى إهدار أموال النقابة، فيما يخرج عن الاطار السوي الرشيد المبتغى من هذا المشروع لوصول الرعاية الصحية على أعلى مستوى إلى المستحقين الحقيقيين من المحامين وأسرهم.

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