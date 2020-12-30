حكومة أردوغان تفرض رسومًا جديدة على توصيل خدمات الكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، اليوم الأربعاء، عن توقيع زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021، بنسبة 11%.كانت الجريدة الرسمية التركية، قد أعلنت مؤخرًا، عن تحمل المواطنين مصاريف انتقالات الموظفين العاملين في شركات الكهرباء، فضلًا عن إضافة النفقات الخاصة بتلك الشركات على الفواتير الشهرية، لمدة 5 سنوات.كما أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، منتصف الشهر الجاري عن زيادة جديدة في رسوم التوزيع والخدمات للغاز الطبيعي بنسبة 14.05%.