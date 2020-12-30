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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حاكمة طوكيو تحذر من زيادة هائلة في حالات كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو اليوم الأربعاء، إن تفشي جائحة فيروس كورونا شديد ويهدد بزيادة هائلة في الأيام المقبلة مع بدء عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد حركة كبيرة للمواطنين بين أرجاء البلاد.

وسجلت طوكيو 944 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء، أي أقل قليلًا من المستوى القياسي المسجل يوم السبت والبالغ 949 حالة.

وحذر خبراء الصحة من أن المدينة قد تشهد قريبًا ما يزيد على ألف إصابة يوميًا ما لم يتم احتواء الفيروس.

ودعت كويكي الناس في مؤتمر صحفي للبقاء في منازلهم قدر المستطاع خلال العطلة وقالت "أرجوكم أن تغلبوا الحياة على المرح (في العطلة)".

وأضافت: "الوضع خطير للغاية.. نحن نواجه موجة ضخمة من حالات الإصابة بالفيروس لم نشهدها من قبل".

وتوفي نحو 3400 في اليابان بسبب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، وبلغت الإصابات 227390 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

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