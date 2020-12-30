«الصقيع» يهدد 8 محاصيل.. وهذ الطرق لحمايتها

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، إن كلمة الصقيع من الكلمات الثقيلة على مسمع المزارعين والمهندسين وخاصة حال زراعة أحد المحاصيل الحساسة مثل المانجو أو محاصيل الخضر، موضحا أنها مصطلح يرتبط بـ5 عناصر مناخية وهي الحرارة الدنيا ونقطة الندى والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وصافي الإشعاع.وشدد فهيم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على أنه لابد أن تكون الحرارة الدنيا دون نقطة الندى أعلى من الصفر المئوي، وأن تكون الرطوبة النسبية في أقل معدلاتها وسرعة الرياح أقرب ما يكون للسكون، واتجاه الرياح من اليابسة باتجاه المياه أي غربية أو جنوبية غربية، ولابد أن يكون صافي الإشعاع صفر (في أول الليل).وأضاف، إنه بعد هذه الظواهر يحدث الصقيع وعلى حسب بقاء هذه العناصر بهذه القيم تكون مدة نزوله، وعموما كلما كانت المدة أقل من ساعة كلما كان التأثير للصقيع أقل.وقال الخبير الزراعي: "يعتمد درجة تأثر المزروعات بالصقيع حسب نوع المحصول وهو كالآتي:بالنسبة للأشجار:- الأشجار الاستوائية أكثر الزراعات تأثرًا بالصقيع (المانجو، الموز، الباباظ، القشطة) وأشجار المناطق شبه الجافة المتساقطة مثل الجوافة.- نوع التربة ومستوى الرطوبة الأرضية يعني التربة الطينية المدمجة أكثر مساعدة من التربة الرملية، والتربة المعزوقة أكثر من غيرها، والأرض الجافة أكثر مساعدة على تكوين الصقيع.- المناطق المنخفضة أكثر تعرضًا لتكوين الصقيع من المناطق المرتفعة حتى ولو في نفس المزرعة.- الأشجار الصغيرة أكثر تأثرًا بالصقيع، ومن الخطأ تقليم الأشجار مبكرا (أكتوبر ونوفمبر) مع نموات جديدة أكثر حساسية للصقيع.وأوضح «فهيم»، أنه بالنسبة للمحاصيل فيكون تأثير الصقيع على نوع المحصول كما يلي:- طماطم أقل من 80 يوم (الحقل المكشوف).- بطاطس صيفية عمر أكبر من 25 يوم.- بطاطس شتوية أقل من 70 يوم.- باذنجان حقل مكشوف.- فراولة ضعيفة النمو في المناطق المنخفضة.- بصل (متصوم) أو ثوم ما قبل الري.- الخضر تحت الأنفاق التي تلامس أطرافها مع بلاستيك الأنفاق من الداخل.- الفول (المتصوم) والقمح ما قبل الري (أرض جافة).ولفت الخبير الزراعي ورئيس مركز معلومات التغيرات المناخية إلى ضرورة تأمين أن يتوفر رطوبة أرضية "دائمة" أسفل الزرع- رية سريعة قبل البرد مباشرة- والعمل على تقوية النبات لتحمل البرودة الشديدة أو الصقيع (الرش بمركب سيلكات البوتاسيوم، الأحماض الأمينية والطحالب البحرية، السيتوكينين 4%، استيل ساليسيلك، الكبريت الزراعي، حامض فسفوريك).