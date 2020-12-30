إجراءات مشددة بالشهر العقارى والتوثيق لمواجهة كورونا

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، تنفيذ القطاعات التابعة للوزارة، تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة بشأن فيرس كورونا.وكلف وزير العدل مساعده لشئون الشهر العقارى والتوثيق بمتابعة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.وشددت الوزراة على ضرورة تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من ارتداء كل مرتادي المكاتب الكمامات الطبية مع التأكيد على دخول ذوي الشأن فقط، وتحديد بوابات دخول وأخرى للخروج بكل الأماكن التابعة للشهر العقاري متى أمكن ذلك.كما تضمنت التعليمات تحديد ميعادين لحضور العاملين بالمكاتب وكذا ميعادين للانصراف، وذلك منعًا للتكدس مع خفض العمالة بنسبة 25% كحد أدنى بما يتضمن حسن سير العمل واستمرار وتحقيق الإجراءات الوقائية من كورونا.واتخذ عدد من المكاتب الإجراءات الاحترازية بشأن قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.