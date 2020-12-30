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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مركزين تعليميين بهما 500 طالب «دون كمامات» في الإسكندرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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قاد اللواء عبد الفتاح تمامن سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، مساء أمس، حملة مسائية مكبرة بنطاق حي شرق تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبحضور محارب هيلع رئيس الحي، لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

وشددا السكرتير العام والمساعد على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتطبيق الفوري لجميع الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، مؤكدين حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن غلق مركزين تعليميين بمنطقة سموحة لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأشار إلى أن أحد المراكز التعليمية كان به أكثر من 200 طالب بدون أي اتباع للإجراءات الاحترازية أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، والمركز الآخر كان بداخله أكثر من 300 طالب في مختلف المراحل التعليمية أيضا بدون اتخاذ أو اتباع أيًا من الإجراءات الاحترازية، مؤكدا تنفيذ قرار الغلق الفوري وإخراج الطلاب بشكل آمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة.

هذا وأغلقت الحملة أحد الكافتيريات الكائنة شارع المشير في سيدي جابر لإدارته بدون ترخيص وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، وكذلك وجهت الحملة الإنذارات لعدد من المطاعم والكافتيريات بشارع آلبرت الأول والتشديد على التزامها بالإجراءات الاحترازية والاهتمام بالحالة العامة للنظافة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

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