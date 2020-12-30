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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

26.5 ألف إصابة جديدة و599 وفاة بكورونا في روسيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
جريدة الدستور
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سجلت روسيا 26 ألفًا و513 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و131 ألفًا و550 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة بالفيروس تم تسجيلها في 83 منطقة في روسيا.. مشيرًا إلى تسجيل 599 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56 ألفًا و426 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 5105 إصابات بالفيروس، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ3764 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1608 حالات إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 29 ألفًا و235 شخصًا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و525 ألفًا و418 شخصًا.

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