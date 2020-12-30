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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تحمين طفلك من «كورونا» عند الذهاب للمدرسة؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وانتشاره بشكل كبير، يجب على كل أم المحافظة على أطفالها أثناء تواجدهم في المدرسة، حتى يتم تفادي هذا الفيروس.

وبحسب موقع «clevelandclinic»، نرصد مجموعة من النصائح التي تحمي بها طفلك خلال ذهاب للمدرسة.


ارتداء الكمامة
يجب أن تخبري ابنك عن أهمية ارتداء الكمامة، ويمكن أيضًا أن تخبرية بأن يخلعها في الأماكن المفتوحة أو ذات الكثافة المنخفصة لاستنشاق هواء نظيف وتجنب مخاطر نقص الأكسجين.

الكحول
يجب أن يكون مع طفلك الكحول الخاص به، ويجب أن يستخدمة عند لمس المقعد أو أي شي صلب.

تجنب الأماكن المغلقة في المدرسة
يجب أن يتجنب طفلك الأماكن المغلقة أو ذات الكثافة المرتفعة التي تزيد فيها إمكانية التقاط العدوي.

الصابون
يجب أن تحضري علبة بلاسيتك سهلة الغلق والفتاح تكون مع طفلك، حتى يغسل يديه باستمرار، خاصة قبل تناول الطعام أو بعد دخول المرحاض أو لمس الأسطح.

مناديل
يجب أن يكون في حقيبة طفلك المناديل، والتي يجب أن يستخدمها في حال العطس أو السعال.

المناديل الكحولية
يجب أن يكون مع طفلك المناديل الكحولية التي يستخدمها عند لمس أي شيء أو لمسح المقعد الخاص به في المدرسة.

التباعد الاجتماعي
مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والابتعاد عن التقارب الجسدي، وتجنب التقبيل أو المصافحة قدر الإمكان والاكتفاء بالإيماء.

الإفطار
يجب أن يكون معه طعام يحتوي على فيتامينات حتى تعمل على رفع المناعة.

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