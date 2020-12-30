«البيطريين» تنظم دورة تدريبية حول الحيوانات البرية 4 يناير

ينظم المركز العلمي التابع لنقابة الأطباء البيطريين الإثنين المقبل 4 يناير 2021، دورة تدريبية تحت عنوان "عيادة الحيوانات البرية المرباة في المنزل".يحاضر في الندوة الدكتور عاطف كامل الخبير الدولي للحياة البرية وأستاذ ورئيس قسم الحياة البرية في كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس.وقال الدكتور أشرف قاسم رئيس المركز العلمي في تصريحات صحفية اليوم، إن الدورة تستمر لمدة 3 أيام تناقش عددًا من المحاور منها تربية وأمراض الطيور الجارحة ومزارع تربية الغزال في مصر وتربية طيور الزينة وتربية وأمراض القرود ورعاية وأمراض الحيوانات المفترسة.