عايدة سعودي تكشف خريطة إذاعة «إينرجي» 2021

- منة عامر تنضم لوائل منصور في "عيشها بإينرجي" والكشف عن هوية "صديق القطر".حلت عايدة سعودي رئيس إذاعة إينرجي، ضيفًا على زهرة رامي في برنامجها الصباحي "اصحى بإينرجي"، وكشفت عن الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة لعام 2021، والتي ستضم برامج ومذيعين جدد على تردد 92.1.وبعد 3 سنوات من إخفاء هوية مقدم البرنامج "صديق القطر"، قالت عايدة سعودي إنهم سيكشفون عن هوية مقدم البرنامج النفسي الشهير، مشيرة إلى أنهم اختاروا منذ انطلاق الإذاعة إخفاء هويته حتى يكون هناك مساحة من الأمان والفضفضة مع المتصلين، خاصة أنهم يقومون بتغيير أصوات المتصلين وصوت المذيع، مضيفة "لكن النهارده ومع بداية السنة الرابعة إينرجي، حبينا نطمن المتصلين أن الذي يقوم بتقديم النصيحة لهم هو شخص متخصص وهو الدكتور أحمد أبوالوفا، اختصاصي الطب النفسي"، وفي مداخلة هاتفية قال أبوالوفا إن العديد من المتابعين كشفوا عن هويته خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تشابه أسلوب حديثه لكن سعيد بالكشف عن هويته الآن وأن ذلك سيشعر المتصلين بالآمان بشكل أكبر.وكشفت رئيس إذاعة إينرجي عن انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة إينرجي، وأنها ستقدم برنامج "عيشها بإينرجي" إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرًا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج "أهلًا وزحمًا" في تمام الثالثة عصرًا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج "اصحى بإينرجي" مع زهرة رامي يوم الإثنين فقط.وبخصوص باقي البرامج على إينرجي، قالت عايدة "إننا مستمرون في رسالتنا الترفيهية ببرامجنا، والتي سنعتمد فيها على برامج وكلام أقل ومزيكا أكتر خصوصًا في الفترة دي من حياتنا واللي محتاجين فيها نسمع أغاني تبهجنا مش كلام يزعجنا"، وأكدت أن المستمعين لا يزالون على موعد مع صبري زكي ببرامجه "قول يا كبير" و"أخرة صبري"، وطارق أضا ببرنامج "أضا أخف من أضا"، ومروان يونس وبرنامجه "بجد" كل خميس، ورضوى العطار وبرنامج "سنوز"، وأحمد الوكيل وبرنامجه "ست نقلات" ومن إسكندرية سلمى قاسم "عالبحري" وهوبا وبرنامجه الرياضي "في التمانيات"، والبرنامج الطبي "سلامتك على إينرجي" مع نورهان قنديل.