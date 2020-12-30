عايدة سعودي تكشف خريطة إذاعة «إينرجي» 2021
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
أمير محمد خالدطباعة
- منة عامر تنضم لوائل منصور في "عيشها بإينرجي" والكشف عن هوية "صديق القطر".
حلت عايدة سعودي رئيس إذاعة إينرجي، ضيفًا على زهرة رامي في برنامجها الصباحي "اصحى بإينرجي"، وكشفت عن الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة لعام 2021، والتي ستضم برامج ومذيعين جدد على تردد 92.1.
وبعد 3 سنوات من إخفاء هوية مقدم البرنامج "صديق القطر"، قالت عايدة سعودي إنهم سيكشفون عن هوية مقدم البرنامج النفسي الشهير، مشيرة إلى أنهم اختاروا منذ انطلاق الإذاعة إخفاء هويته حتى يكون هناك مساحة من الأمان والفضفضة مع المتصلين، خاصة أنهم يقومون بتغيير أصوات المتصلين وصوت المذيع، مضيفة "لكن النهارده ومع بداية السنة الرابعة إينرجي، حبينا نطمن المتصلين أن الذي يقوم بتقديم النصيحة لهم هو شخص متخصص وهو الدكتور أحمد أبوالوفا، اختصاصي الطب النفسي"، وفي مداخلة هاتفية قال أبوالوفا إن العديد من المتابعين كشفوا عن هويته خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تشابه أسلوب حديثه لكن سعيد بالكشف عن هويته الآن وأن ذلك سيشعر المتصلين بالآمان بشكل أكبر.
وكشفت رئيس إذاعة إينرجي عن انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة إينرجي، وأنها ستقدم برنامج "عيشها بإينرجي" إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرًا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج "أهلًا وزحمًا" في تمام الثالثة عصرًا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج "اصحى بإينرجي" مع زهرة رامي يوم الإثنين فقط.
وبخصوص باقي البرامج على إينرجي، قالت عايدة "إننا مستمرون في رسالتنا الترفيهية ببرامجنا، والتي سنعتمد فيها على برامج وكلام أقل ومزيكا أكتر خصوصًا في الفترة دي من حياتنا واللي محتاجين فيها نسمع أغاني تبهجنا مش كلام يزعجنا"، وأكدت أن المستمعين لا يزالون على موعد مع صبري زكي ببرامجه "قول يا كبير" و"أخرة صبري"، وطارق أضا ببرنامج "أضا أخف من أضا"، ومروان يونس وبرنامجه "بجد" كل خميس، ورضوى العطار وبرنامج "سنوز"، وأحمد الوكيل وبرنامجه "ست نقلات" ومن إسكندرية سلمى قاسم "عالبحري" وهوبا وبرنامجه الرياضي "في التمانيات"، والبرنامج الطبي "سلامتك على إينرجي" مع نورهان قنديل.
حلت عايدة سعودي رئيس إذاعة إينرجي، ضيفًا على زهرة رامي في برنامجها الصباحي "اصحى بإينرجي"، وكشفت عن الخريطة البرامجية الجديدة للإذاعة لعام 2021، والتي ستضم برامج ومذيعين جدد على تردد 92.1.
وبعد 3 سنوات من إخفاء هوية مقدم البرنامج "صديق القطر"، قالت عايدة سعودي إنهم سيكشفون عن هوية مقدم البرنامج النفسي الشهير، مشيرة إلى أنهم اختاروا منذ انطلاق الإذاعة إخفاء هويته حتى يكون هناك مساحة من الأمان والفضفضة مع المتصلين، خاصة أنهم يقومون بتغيير أصوات المتصلين وصوت المذيع، مضيفة "لكن النهارده ومع بداية السنة الرابعة إينرجي، حبينا نطمن المتصلين أن الذي يقوم بتقديم النصيحة لهم هو شخص متخصص وهو الدكتور أحمد أبوالوفا، اختصاصي الطب النفسي"، وفي مداخلة هاتفية قال أبوالوفا إن العديد من المتابعين كشفوا عن هويته خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تشابه أسلوب حديثه لكن سعيد بالكشف عن هويته الآن وأن ذلك سيشعر المتصلين بالآمان بشكل أكبر.
وكشفت رئيس إذاعة إينرجي عن انضمام المذيعة منة عامر إلى عائلة إينرجي، وأنها ستقدم برنامج "عيشها بإينرجي" إلى جوار وائل منصور في تمام الخامسة عصرًا، في حين ستنضم سارة المنذر إلى باسم كميل في تقديم برنامج "أهلًا وزحمًا" في تمام الثالثة عصرًا، وسيشارك صانع المحتوى أحمد حسن في تقديم برنامج "اصحى بإينرجي" مع زهرة رامي يوم الإثنين فقط.
وبخصوص باقي البرامج على إينرجي، قالت عايدة "إننا مستمرون في رسالتنا الترفيهية ببرامجنا، والتي سنعتمد فيها على برامج وكلام أقل ومزيكا أكتر خصوصًا في الفترة دي من حياتنا واللي محتاجين فيها نسمع أغاني تبهجنا مش كلام يزعجنا"، وأكدت أن المستمعين لا يزالون على موعد مع صبري زكي ببرامجه "قول يا كبير" و"أخرة صبري"، وطارق أضا ببرنامج "أضا أخف من أضا"، ومروان يونس وبرنامجه "بجد" كل خميس، ورضوى العطار وبرنامج "سنوز"، وأحمد الوكيل وبرنامجه "ست نقلات" ومن إسكندرية سلمى قاسم "عالبحري" وهوبا وبرنامجه الرياضي "في التمانيات"، والبرنامج الطبي "سلامتك على إينرجي" مع نورهان قنديل.