كثافات مرورية أعلى الدائرى ومحور صلاح سالم

النشرة المرورية اليوم في مصر



كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال أعلى طريق الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان، وكذلك الحال أعلى محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر.



وفي ذات السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، ونشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

اقرأ أيضاً.. النشرة المرورية اليوم في مصر.. كثافات مرورية مرتفعة على الدائري بسبب الشبورة



- محور صلاح سالمكما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال أعلى طريق الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان، وكذلك الحال أعلى محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر.وفي ذات السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، ونشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأربعاء، أعلى الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع توجه الموظفين والطلاب لجهتهم، ومع ظهور الشبورة المائية التي عطلت الحركة أمام السيارات.- الطريق الدائريوشهد الطريق المروري ظهور مكثف للسيارات، في الاتجاهين من محور روض الفرج للمحور، ومنالبساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.- كوبري أكتوبروظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى المحور من كوبري 15 مايو للدائري، وكذلك الأمر من كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس.