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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية أعلى الدائرى ومحور صلاح سالم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الأربعاء، أعلى الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع توجه الموظفين والطلاب لجهتهم، ومع ظهور الشبورة المائية التي عطلت الحركة أمام السيارات.

- الطريق الدائري
وشهد الطريق المروري ظهور مكثف للسيارات، في الاتجاهين من محور روض الفرج للمحور، ومن
البساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.

- كوبري أكتوبر
وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى المحور من كوبري 15 مايو للدائري، وكذلك الأمر من كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس.

النشرة المرورية اليوم في مصر

- محور صلاح سالم
كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال أعلى طريق الأوتوستراد عند الدائري اتجاه حلوان، وكذلك الحال أعلى محور الخلفاوي عند ميدان الحدائق اتجاه مدينة نصر.

وفي ذات السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، ونشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

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