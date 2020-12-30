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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: مريض بورم في المخ يتعرض للتعذيب في سجون أردوغان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:59 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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كشف موقع "بولد ميديا" عن تعرض سجين تركي يعاني من ورم في المخ للضرب المبرح والتعذيب بعد انتقاله إلى سجن أفيون في غرب تركيا، مضيفا أنه طلب من أهله المساعدة لمناشدة السلطات للإفراج عنه.

وبحسب ما نقله مركز ستوكهولم للحريات عن الموقع، تم القبض على لطفي كوتش في مارس 2019 بزعم "الانتماء إلى حركة جولن" والتي تتهمها الحكومة التركية بانها تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وتم تشخيص إصابته بورم في المخ، ولكنه وبحسب أسرته، لم يتلق اي علاج في السجن، بل تم نقله إلى سجن آخر في أثناء انتظار تقرير طبي يفيد بأنه غير لائق للبقاء في السجن بعد الآن.

وأوضح المركز أن "كوتش" تعرض في السجن الجديد لأنواع شتى من الضرب والتعذيب، حتى إنه أخبر اسرته أن عينيه ملطختان بالدماء وإنه يخشى ان يموت من شدة الضرب.

وأضاف المركز أن "كوتش" طوال فترة اعتقاله وبعد فحصه من طبيب السجن لم يصدر أي تقرير يفيد بأنه تعرض للضرب، مشيرا إلى أن اسرته قدمت شكوى إلى مكتب المدعي العام ولكن دون جدوى، وإنه رغم مشاكله الصحية المزمنة، حيث إنه يعاني من الفتق الإربي بجانب الورم الدماغي، فشلت كل محاولات الإفراج عنه.

ونقل المركز عن زليها كوتش، زوجة السجين المريض، في مقابلة لها مع موقع TR724 الإخباري قولها "زوجي يتعرض لضغوط نفسية هائلة في السجن، حتى إنه مُنع من الخروج إلى الفناء للحصول على الهواء النقي ولم يتلق أي علاج رغم إنه تم تشخصيه بورم في المخ".

ولفت المركز إلى أن سجون النظام التركي ومراكز الاحتجاز تشهد نطاقا واسعا من التعذيب والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، مؤكدا أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تتجاهل دائما مزاعم التعذيب وتنتهك الدستور والتزامتها الدولية، حيث أن تركيا طرفا في 16 اتفاقية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جانب 121 اتفاقية لمجلس أوروبا.

وتابع أن تركيا منعت طوال أربع سنوات نشر تقرير لوفد من مجلس أوروبا قام بزيارة البلاد في عام 2016 لتقصي الحقائق وللتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية.

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