30 مدرعة لحماية «المنطقة الخضراء» في بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة قدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي لتأمين المنطقة الخضراء في بغداد، بعدما شهدت مرات عدة سابقًا هجمات بصواريخ الكاتيوشا، التي غالبًا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بتنفيذها.وذكرت السفارة على حسابها على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقًا لهذا الهدف، قدّمت يوم الإثنين ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.وقدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.إلى ذلك، أشارت إلى أن هذه المساهمة جزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي- العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.أتى ذلك بعد أكثر من أسبوع على استهداف عشرات الصواريخ التي أطلقها عناصر من فصائل حركة عصائب أهل الحق باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد.