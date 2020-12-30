إنذارات أخيرة للمنشآت المخالفة لمواعيد الغلق في بورسعيد

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد إنذارات أخيرة لأصحاب المنشآت المختلفة المخالفة لمواعيد الغلق المحددة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، اليوم الأربعاء، إلى أنه جرى شن حملات لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم بقرارات ومواعيد الغلق المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وذلك تماشيًا مع تعليمات وقرارات مجلس الوزراء بفتح المقاهي والكافيهات وفقًا للضوابط والشروط التي حددها المجلس.وأكد أنه جرى رصد بعض المخالفات الجزئية لمواعيد الغلق في بعض المحال التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة، كما جرى التنبيه على أصحابها بالغلق الفوري، وتوجيه إنذارات أخيرة لهم بالاتزام التام بمواعيد الغلق المحددة.