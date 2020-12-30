رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تحيل 14 ألف تعدٍ على منافعها للنيابة العسكرية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:24 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل، تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأحال قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الرى حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل إلى 14220 محضر مخالفة.

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه يتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

موضوعات متعلقة

قفزت من سيارة.. استدعاء ضابط التحريات في مصرع فتاة بالقاهرة الجديدة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس