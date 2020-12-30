الولايات المتحدة تسجل 247 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن الولايات المتحدة سجلت 247 ألفًا و646 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ في الولايات المتحدة 19 مليونًا و557 ألفًا و147 حالة.ووفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع حوالي 11 مليونًا و445 ألفًا و175 لقاحًا للفيروس، فيما تلقى أكثر من 2 مليون شخص اللقاح.