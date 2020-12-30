العراق: هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جنوب أربيل

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية عن حدوث هزة ارضية صباح اليوم الاربعاء، بقوة 3 درجات بمقياس ريختر، تبعد 44 كيلو مترا جنوب مركز محافظة اربيل".وأوضحت الهيئة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" - أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية تبعد (44) كم جنوب مركز محافظة اربيل، في تمام الساعة 7:13:36 صباح اليوم، ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين.ودعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة.