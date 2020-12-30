مقتل وإصابة 4 في هجوم إسرائيلي على سوريا

لقى جندي سوري مصرعه وأصيب 3 آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في هجوم إسرائيلي جديد على ريف دمشق.وأفاد مصدر عسكري بأن الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا جويًا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل.وأضاف المصدر أنه استهدف وحدة من الدفاعات الجوية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق، وفقًا لوكالة «سانا».وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجويّ تصدت لبعض الصواريخ.