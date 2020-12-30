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مصر

وزير الري يستعرض مشروع تأهيل الترع.. والأولوية لـ«حياة كريمة»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومتابعة ما تم في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر، وخاصة الأعمال المخطط تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال الإجتماع بحضور المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، الأربعاء، إن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، مع متابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيرًا للمردود الكبير الذي يحققه هذا المشروع في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد وزير الموارد المائية والري، إنه تم إعطاء أولوية لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلًا، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، مشيرًا إلى بذل الوزارة مجهودات مستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع وتبطينها، وزيادة الوعي بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أهمية هذه النظم الحديثة في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، مؤكدًا على متابعة موقف تأهيل الترع والأعمال المخطط تنفيذها.

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