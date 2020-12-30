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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدا.. آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكترونى للسيارات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تنتهي مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، غدًا الخميس، عقب مد الفترة المحددة من قبل وزارة الداخلية حتى 31 ديسمبر 2020، في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفي ذات الإطار، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة "مرور مصر"، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا تسلم الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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