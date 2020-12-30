بلغاريا تسجل 1438 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 8084 فحصًا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 154 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل الإجمالي التراكمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و405 حالات.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 76 ألفًا و684 حالة، من بينهم 5023 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات و474 شخصًا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وأضافت الوزارة أن 2919 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.