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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنما توقع اتفاقات مع 4 شركات منتجة للقاح «كورونا»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
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أعلنت بنما توقيع اتفاقيات مع أربع شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد، لتزويد البلاد بحوالي 5.5 مليون جرعة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة تم نشره على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقالت الوزارة - حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الأربعاء - إن هذه الجرعات ستكفي لحوالي 80 في المائة من مواطني البلاد، وذلك دون تحديد هوية الشركات التي أبرمت الدولة اتفاقات معها.

وكان رئيس بنما لورينتينو كورتيزو، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن عملية التطعيم في البلاد ستبدأ خلال الـ90 يومًا المقبلة.

يشار إلى أن بنما هى موطن لحوالي 4 ملايين شخص، وتم تسجيل أكثر من 233 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 3933 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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