30 ألفا تلقوا لقاح كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن أن أكثر من 30 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في السعودية، وفقًا "العربية عاجل".وكشفت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6204 حالات.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 149 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفًا و488 حالة.