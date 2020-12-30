تايلاند تسجل 250 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند، اليوم الأربعاء، 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 6 آلاف و690 حالة.وذكر المركز المعني بإدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند - حسبما نقلت عنه صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - على موقعها الإلكتروني- أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 241 حالة محلية و8 حالات وافدة وحالة من المهاجرين.وقد تعافى 4212 حالة من إجمالي الإصابات بينما تتلقى 2417 حالة العلاج في المستشفيات واستقر عدد الوفيات عند 61 حالة.