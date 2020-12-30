«أزهرية الإسكندرية» تتابع استعدادات الامتحانات في معاهد غرب

تفقد الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معهدي فتيات "القويري" الإعدادي الثانوي، والإمام الشافعي الابتدائي بإدارة غرب التعليمية؛ للوقوف على آخر الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على أمن وسلامة الجميع، يرافقه أحمد بكري موجه عام التربية الفنية، ومحمود جمال مدير أمن المنطقة.وزار خميس قاعات رياض الأطفال، وملحقات المعهدين، وتأكد من التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.كما تابع استعدادات المعهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من تجهيز اللجان وكشوف توزيع الطلاب وجميع الأعمال التحضيرية، وأشاد بالجداريات التي تم عملها بمعهد فتيات القويري، وكرم معلمات التربية الفنية المشاركة في ورشة العمل الفنية؛ لتصميم وتنفيذ الجدريات.