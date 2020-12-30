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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 1925 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 108 آلاف و615 حالة، وحالتي وفاة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام تخص تطورات تفشي كوفيد-19 اليوم الأربعاء، إن معظم الإصابات اليومية كانت في ولاية كوالالمبور الاتحادية بـ360 حالة، وولاية "سلانجور" بـ747 حالة، وولاية "فهانج" بـ288 حالة، وفقا لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأفاد بأن عدد الحالات المتلقية للعلاج يبلغ 21 ألفا و443 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 457 حالة، مضيفا أن العدد اليومي للحالات المتعافية يبلغ 1123 حالة ليصبح إجمالي عددها 86 ألفا و715 حالة.

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