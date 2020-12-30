بعد إغلاق 6 طرق.. 10 نصائح للتعامل مع الشبورة

وجهت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نصائح وإرشادات هامة لقائدي السيارات؛ حفاظًا على أرواحهم أثناء القيادة في وضع الشبورة المائية والطقس السيئ.وأعلنت الإدارة، اليوم الأربعاء، عن غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية وعدم اتضاح الرؤية عليه؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.كما تم غلق طريق الكريمات أمام حركة المرور و"المحور" في الاتجاهين.. بالإضافة إلى الصحراوي الغربي، كما تم غلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط لوجود شبورة، وغلق طريق السويس من الكيلو61 حتى الكيلو 109 في الاتجاهين.وجاء في التنبيهات:- الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.- عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.- عدم تخطي 60 كم س خلال الطقس السيئ.-التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.- تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.- إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.- فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة في انعدام الرؤية.- عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.- تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.