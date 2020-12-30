انتحار شاب فجرا بالغربية.. و«كانيولا» بيده تثير الغموض

تكثف مباحث قسم أول طنطا، جهودها لكشف غموض انتحار شاب من أعلى كوبري "المعرض" المتجه إلى منطقة استاد طنطا فجر اليوم.كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد ذكريا حجازي، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بإخطار من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول شاب يدعى " ع. الجمال 30 عاما" يقيم منطقة "علي أغا" بدائرة ثان طنطا ويرتدي "كانيولا طبية" بيده.على الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لعمل التحريات الأولية عن دافع الانتحار للشاب والوقوف على أخر التطوارات والعرض على النيابة العامة.