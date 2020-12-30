إسرائيل تسجل 5583 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 5583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ412 ألف حالة، تعافي منهم 369 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3292 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 36 حالة أمس، بينما هناك 609 حالات خطرة و154 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.