رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تعتمد نظام «التعليم عن بعد» وقائيا لمدة أسبوعين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام "التعليم عن بعد" في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في الثالث من يناير 2021.

ولفتت اللجنة إلى أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصا على صحة وسلامة المجتمع المدرسي".

وأشارت اللجنة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة عبر أي من مطاراتها أو مداخلها الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقا للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

ألمانيا تشدد على المواطنين حظر الألعاب النارية خلال رأس السنة

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس