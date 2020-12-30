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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

243 وفاة و7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 آلاف و986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و45 ألفا و348 حالة.

وقال ستيبانوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» - بحسب ما نقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة تشمل 272 طفلًا و453 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة فيما تماثل 16 ألفًا و355 شخصا للشفاء، وانتقل 2925 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا وأوديسا ثم دنيبروبتروفسك.

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