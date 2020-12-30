فنزويلا تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 35 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر بيان للوزارة، نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 112 ألفا و861 حالة، تعافي منهم 106 آلاف و958 حالة.وارتفعت حالات الوفاة إلى 1021 بعد تسجيل ثلاث حالات أمس بينما هناك 4 آلاف و882 حالة نشطة.