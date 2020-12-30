بعد وفاة المخرج حاتم علي بها.. أبرز أسباب الأزمات القلبية

- أسباب الأزمات القلبية

ــ وهناك عوامل أخرى تساعد في الأزمات القلبية من أبرزها:

ــ ما هي أعراض النوبة القلبية ؟

تصدر المخرج السوري حاتم علي مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد تحدث النوبة القلبية عندما تمنع تدفق الدم في الشريان التاجي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب، وعرقلة تدفق الدم إلى القلب قد تؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب، ووبحسب موقع "webteb" نرصد أبرز أسباب الأزمات القلبية وطرق تجنبها.اسباب النوبة القلبية هي انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، هذه الشرايين تسمى "الشرايين التاجية" وهي تحيط بالقلب مثل التاج، ومع مرور الوقت تصبح الشرايين التاجية أضيَق، نتيجة لتراكم طبقة من الكولسترول على جدرانها الداخلية.- التدخين بكميات كبيرة.- الضغوط اليومية أو التوتر والانفعال والحزن.- زيادة كولسترول الدم.- قلة النشاط البدني.- السمنة الزائدة.- مرض السكري.- تناول الكحول بكميات كبيرة.- الشعور بالضغط في مركز الصدر، يستمر لأكثر من بضع دقائق.- أوجاع في الصدر لفترات طويلة.- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.- ضيق النّفـَس.- التعرّق.- الإغماء.- الغثيان والقيء ودوار الرأس.