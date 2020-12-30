بعد وفاة المخرج حاتم علي بها.. أبرز أسباب الأزمات القلبية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
هويدا سعيدطباعة
تصدر المخرج السوري حاتم علي مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد تحدث النوبة القلبية عندما تمنع تدفق الدم في الشريان التاجي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب، وعرقلة تدفق الدم إلى القلب قد تؤدي إلى تلف جزء من عضلة القلب، ووبحسب موقع "webteb" نرصد أبرز أسباب الأزمات القلبية وطرق تجنبها.
- أسباب الأزمات القلبية
اسباب النوبة القلبية هي انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، هذه الشرايين تسمى "الشرايين التاجية" وهي تحيط بالقلب مثل التاج، ومع مرور الوقت تصبح الشرايين التاجية أضيَق، نتيجة لتراكم طبقة من الكولسترول على جدرانها الداخلية.
ــ وهناك عوامل أخرى تساعد في الأزمات القلبية من أبرزها:
- التدخين بكميات كبيرة.
- الضغوط اليومية أو التوتر والانفعال والحزن.
- زيادة كولسترول الدم.
- قلة النشاط البدني.
- السمنة الزائدة.
- مرض السكري.
- تناول الكحول بكميات كبيرة.
ــ ما هي أعراض النوبة القلبية ؟
- الشعور بالضغط في مركز الصدر، يستمر لأكثر من بضع دقائق.
- أوجاع في الصدر لفترات طويلة.
- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.
- ضيق النّفـَس.
- التعرّق.
- الإغماء.
- الغثيان والقيء ودوار الرأس.
- أسباب الأزمات القلبية
اسباب النوبة القلبية هي انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، هذه الشرايين تسمى "الشرايين التاجية" وهي تحيط بالقلب مثل التاج، ومع مرور الوقت تصبح الشرايين التاجية أضيَق، نتيجة لتراكم طبقة من الكولسترول على جدرانها الداخلية.
ــ وهناك عوامل أخرى تساعد في الأزمات القلبية من أبرزها:
- التدخين بكميات كبيرة.
- الضغوط اليومية أو التوتر والانفعال والحزن.
- زيادة كولسترول الدم.
- قلة النشاط البدني.
- السمنة الزائدة.
- مرض السكري.
- تناول الكحول بكميات كبيرة.
ــ ما هي أعراض النوبة القلبية ؟
- الشعور بالضغط في مركز الصدر، يستمر لأكثر من بضع دقائق.
- أوجاع في الصدر لفترات طويلة.
- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.
- ضيق النّفـَس.
- التعرّق.
- الإغماء.
- الغثيان والقيء ودوار الرأس.