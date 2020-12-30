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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا تفرض قيودًا من المستوى الرابع لمكافحة «كورونا»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
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وافق رئيس الوزراء البريطاني، ​بوريس جونسون​، على فرض قيود من المستوى الرابع لمكافحة ​انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا​ في أنحاء من بريطانيا، وسط تزايد حالة القلق لدى ​الحكومة،​ من سرعة انتشار هذه السلالة.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن البلاد تستعد لفرض قيود جديدة أكثر صرامة على السكان والمواطنين، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص سيخضعون لأوامر البقاء في المنزل اليوم بعد تسجيل رقم قياسي، بلغ أكثر من 53 ألف إصابة بالفيروس التاجي أمس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نفاد أسرة العناية المركزة من مستشفيات لندن ما دفعها إلى وضع خطط لإرسال مرضى «كوفيد-19»، إلى أجزاء أخرى من البلاد بعد أن أعرب الأطباء عن مخاوفهم حيال كيفية تعامل الخدمة الصحية مع الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت بأنه من المقرر أن يطلع وزير الصحة البريطاني مات هانكوك النواب اليوم، بالمناطق الإضافية التي ستخضع لقيود المستوى الرابع وسط ضغوط رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أجل فرض قيود أكثر صرامة.

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