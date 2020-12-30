«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية وعدم اتضاح الرؤية عليه؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.كما تم غلق طريق الكريمات أمام حركة المرور و"المحور" في الاتجاهين.. بالإضافة إلى الصحراوي الغربي، كما تم غلق الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط لوجود شبورة، وغلق طريق السويس من الكيلو61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين.وأهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.